25 الف مواطن يخضعون لعقاب جماعي وحصار غرب بيت لحم

بيت لحم/PNN/ نجيب فراج- يخضع نحو 25 الف مواطن من سكان القرى الواقعة الى الغرب من بيت لحم لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ عشرة ايام على التوالي في سياق سياسة العقاب الجماعي المطبق وهذه القرى والتي تعرف باسم قرى العرقوب هي حوسان ونحالين ووادي فوكين وبتير.

ثلاث حواجز للاغلاق

ويقول الناشط الاعلامي غسان نجاجرة ان ذلك تجلى باقامة ثلاثة حواجز على الطرقات الرئيسية الاول عند عقبة حسنة وهو المدخل المشترك للقرى الاربعة اما الثاني فهو عند المدخل الرئيس لقرية حوسان والمعروف باسم “الشرفات”، اما الثالث فهو عند المدخل الرئيس لقرية نحالين، اضافة الى حواجز اخرى تقام بشكل مفاجيء ومؤقت في ان وادى ذلك الى فرض قيود مشددة على اهالي القرى واخضاعهم لاجراءات عقابية اذ ان المواطنين يضطرون الانتظار لساعات في طوابير طويلة كي يسمح لهم بالدخول او الخروج من خلال مركباتهم او ان الالاف منهم يضطرون للسير على الاقدام كي يستطيعوا ان يتجاوزا هذه الحواجز وهذا من شانه ان يؤدي الى تاخير وصولهم الى الامكان التي يقصدونها سواءا الى اماكن عملهم او مدارسهم او الى مصالحهم المختلفة.

تشديد الاجراءات في ساعات الذروة

ويتعمد الجنود من تشديد الاجراءات في ساعات الذروة أي من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة قبل الظهر وهي مواعيد توجه تلاميذ المدارس والجامعات الى مقاعدهم الدراسية او الموظفين بشتى قطاعاتهم الى دوامهم ويتكرر التشديد ايضا عند الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة مساءا اثناء عودتهم الى بيوتهم، هذا اضافة الى منع كافة المواطنين من خارج هذه القرى من الوصول اليها، هذا عدا عن منع سيارات ضرورية من الدخول كسيارات الاسعاف وهذا ما حصل مساء اليوم اذ منعت سيارة اسعاف فلسطينية من دخول قرية نحالين من اجل نقل حالة مرضية الى المستشفى وعادت لادراجها مما جعل المواطنين ان يسلكوا طرقا التفافية طويلة في الوقت والمسافة لنقل حالات مرضية بسيارات خاصة ونادرا ما ينجحون من الوصول الى غرضهم، اضافة الى قيام قوات الاحتلال من منع سيارة شحن من الدخول الى هذه القرى وخاصة قريتي نحالين وحوسان وهي تحمل اسطوانات غاز للوكلاء داخل القرى لتوزيعها الامر الذي ادى الى نقصان هذا النوع من الوقود الضروري والهام في هذه الفترة.

العقاب الجماعي بدعوى رشق الحجارة

واكد نجاجرة ان ما يحصل هو عقاب جماعي يطول عشرات الاف المواطنين وذلك بدعوى قيام شبان وفتية بالقاء الحجارة على سيارات المستوطنين المارة في الشارع الملتف حول هذه القرى والمؤدي الى مستوطنة بيتار عليت ومجمع مستوطنات غوش عصيون الاستيطاني

التضييق على الحوامل

المواطن محمد معروف من قرية حوسان اكد ان جنود الاحتلال اعاقوا مركبته من الخروج من القرية مساء امس وهو ينقل زوجته الحامل التي تعاني من الام المخاض الى المستشفى باتجاه مدينة بيت لحم وحاول اقناع الجنود من اخراجه بشكل طاريء ولكنهم تلكأوا بالاجراءات مما جعله تغيير اتجاهه نحو الخليل حيث استغرق الوقت اضعافا للوصول الى المشفى، مشيرا ان الكثير من المواطنين وبحالات مشابهة قد جرى منعهم واعاقة حركتهم.

جيش الاحتلال يهدد بالمزيد

هذا ووزع الجيش الاسرائيلي منشورات موجهة لاهالي قريتي حوسان ونحالين هدد فيها الاهالي باتخاذ مزيد من الاجراءات العقابية فيما اذا لم يتوقف عمليات رشق الحجارة بحسب تعبير هذه المنشورات حيث تساءل مواطنون عن اية اجراءات اخرى قد تتخذ بعد حصار المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم في الحركة وحتى تجويعهم في بعض الاحيان.

العقوبات الانتقامية من الاسرى

نجاجرة اكد ان الاجراءات لم تقتصر على مناحي الحياة المختلفة وحسب بل تعدى ذلك للانتقام من المواطنين واعتقال بعضهم عبر الحواجز هذا اضافة الى ان احكاما عالية بالسجن قد فرضت على نحو 15 شابا وفتى في الاونة الاخيرة بتهمة ضرب الحجارة لا اكثر فمنهم من حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات من بينهم شقيقان، وهناك من حكم عليه بالسجن من سبعة الى عشرة اعوام وكلها بتهمة القاء الحجارة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ردع هؤلاء الفتية والانتقام منهم بشكل واضح.

العديد من الفعاليات والمؤسسات في هذه القرى ومن بينها المجالس القروي وجهت نداء مناشدة للمؤسسات الحقوقية الدولية التدخل من اجل وقف سياسة العقاب الجماعي الذي يفرض على اهالي هذه القرى وبشكل تعسفي ومتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية وقد اشتكت هذه الفعاليات من الصمت ازاء ما يحصل من عدوان هؤلاء الاهالي.