3 وصفات لتستيقظي برائحة جسم جميلة في الصباح!

رائحتك الجميلة سيدتي هي سر من أسرار جاذبيتك، وهي التي تقرب الجميع منك أكثر وبخاصة زوجك الذي يشاركك حياتك لحظة بلحظة.

اهتمامك بنظافتك الشخصية عنصر أساسي لكي تتمتعي برائحة جميلة، والعطورات عامل ‘ضافي ومهم طبعًا لكنه لن ينفعك أثناء النوم وعند استيقاظك في الصباح. لذلك سنعرفك اليوم على خلطات لتعطير الجسم عند الإستيقاظ من النوم في ما يلي:

الوصفة الأولى: وصفة الصابون السائل والعطر

أنت بحاجة الى: عطرك المفضل والى صابون سائل للإستحمام.

طريقة تحضيرها: استخدمي عطرك المفضل او أي عطر تفضلينه وأضيفي قطرات منه إلى صابون الاستحمام السائل ثم قومي بفرك جسمك بواسطته واتركيه لفترة واغسلي بعدها جسمك بالماء. ستستيقظين في الصباح التالي وجسمك معطر!

الوصفة الثانية: وصفة المسك

أنت بحاجة الى: صابونة ومسك.

طريقة تحضيرها: اختاري صابونتك المفضلة وإبشريها ثم امزجيها مع المسك المبشور أيضا ودلكي جسمك بهذا الخليط بعد الاستحمام ثم اغسليه وأخبرينا رأيك في اليوم التالي.

الوصفة الثالثة: خلطة ماء الورد وزيت الأطفال.

أنت بحاجة إلى:ماء الورد وزيت أطفال، اختاري النوع الذي تريدينه.

طريقة التحضير: قومي بخلط ماء الورد مع الكمية نفسها من زيت الأطفال ودلكي جسمك بهذا الخليط بعد الإستحمام.