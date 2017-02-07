بنك فلسطين و”العمل الزراعي” يتفقان على التعاون المشترك لدعم بنك البذور البلدية

رام الله/ PNN – قدم بنك فلسطين تبرعاً مالياً لاتحاد لجان العمل الزراعي من أجل دعم أول بنك للبذور البلدية في فلسطين، والذي يهدف لدعم المزارعين الفلسطينيين، وتنشيط قطاع الزراعة وتطوير المحاصيل الزراعية والانتاجية في الضفة الغربية.

ويعد دعم مشروع بنك البذور البلدية الذي تأسس في العام 2003 باكورة التعاون المشترك بين الطرفين والذي سيبدأ تفعيل نشاطاته في مدينة الخليل، حيث سيشمل التعاون استئجار قطعة ارض لإكثار البذور البلدية وعقد ورشة عمل مختصة حول البذور البلدية والترويج لأهميتها الزراعية والتراثية، كذلك تطوير مختبر بنك البذور.

الى ذلك بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات البلدية الخاصة بالتعاونيات الزراعية، والترويج للخدمات التي يقدمها بنك فلسطين للمزارعين والمزارعات في الضفة والقطاع، وخصوصاً فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالمشاريع الخضراء التي يستفيد منها المزارعون في الريف الفلسطيني وتساهم في حل الكثير من مشاكل الزراعة في بعض المناطق.

يشار الى أن بنك البذور البلدية في الخليل، الذي يديره “اتحاد لجان العمل الزراعي”، عمل على إكثار وتحسين نحو 37 صنفاً ما بين محاصيل خضروات ومحاصيل حقلية بلدية، حيث يتم حفظ الاصول الوراثية لها داخل البنك وفق آليات الحفظ المناسبة بهدف حمايتها من خطر الضياع وتحقيق سيادة المزارعين الفلسطينيين على غذائهم.

وينطلق بنك فلسطين في دعمه لهذا المشروع، ايماناً منه بضرورة العمل على دعم المنتوجات الزراعية في فلسطين، وتطوير المحاصيل والمشاريع الانتاجية والتي ستعود فائدتها على المجتمع الفلسطيني ككل لانها تشكل جزءاً من استراتيجيته المستدامة.