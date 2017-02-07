وفد من محافظة الخليل يتلقي السفير التونسي

الخليل/ PNN- زار مدير عام محافظة الخليل خالد دودين ويرافقه مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام حسام عابدين ومدير دائرة تنمية الموارد البشرية أ . فاطمة ابو رحمة، السفارة التونسية وذلك لبحث افاق التعاون المشترك وإطلاع السفير الحبيب بن فرح على اوضاع محافظة الخليل .

بداية اللقاء دودين تحيات محافظ محافظة الخليل كامل حميد للسفير مشيدا بالدور الذي تلعبه جمهورية تونس تاريخيا في الدفاع ودعم القضية الفلسطينية وأنها السند للشعب الفلسطيني ومن ثم استعرض الوضع العام في المحافظة على كافة المستويات خصوصا ما تعانيه المحافظة جراء ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية بحق المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه عبر السفير بن فرح عن سعادته بهذه الزيارة موجها شكره للمحافظ حميد وللمدير العام مؤكدا انة سيزور المحافظة في الايام القادمة لدعم صمود المواطنين وللتضامن معهم وتعزيز صمودهم.