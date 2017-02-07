المفتي العام يحذر من تداول نسختين من القرآن الكريم

القدس/ PNN- حذر سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- من تداول نسخة من القرآن الكريم لورود خطأ في الآية 14 من سورة محمد، حيث أضيفت كلمة “من” أسفل كلمة أهواءهم، وبين سماحته أن هذه النسخة صادرة عن دار المحبة للطباعة، في دمشق.

وهناك نسخة أخرى تحتوي خطأ في سورة المائدة آية 47، وهو خطأ في تشكيل كلمة “ولِيحكمْ” حيث تم كسر اللام وتسكين الميم والصواب هو تسكين اللام والميم لتصبح “ولْيحكمْ” وهذه النسخة صادرة عن دار الإسلام للطباعة، بتصريح رقم(47) الصادر في 3/5/2015م، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وناشد سماحته المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هاتين النسختين بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف. وأكد سماحته أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والضياع، وعلينا أن نعمل لنيل مرضاة الله بالحرص على هذا الحفظ.