بيت جالا الحكومي يستضيف طبيبا امريكيا متخصصا بقلب الاطفال

بيت جالا/ PNN- استقبل مستشفى بيت جالا الحكومي بالتعاون مع جمعية اغاثة أطفال فلسطين ، الطبيب الامريكي مايك كوبر أخصائي قلب أطفال والذي سيقوم في فتره اقامته بالمستشفى بواقع يومين ، بمعاينة وتشخيص خمسين طفلا مريضا وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم واجراء الصور الصوتية (الإيكو) على احدث الاجهزة سيما الأطفال اللذين عانوا أو يعانون من أمراض السرطان الذين قد يتأثروا من بعض مضاعفات العلاج الكيميائي .

رحبت مديرة المستشفى الدكتورة غادة كوع بالطبيب الضيف وكافة الوفود الطبية الطوعية التي باتت – كما قالت – تخفف من الضغط على جدول مواعيد المرضى في المستشفى وتقدم لهم افضل الخدمات الطبية ، كذلك اهمية تدريب الاطباء المحليين على يد الوفود، وهذا ما حصل بالنسبة للدكتور مايك والذي عمل على تدريب الدكتور محمد نجاجرة بأحدث تقنيات التشخيص سيما للاطفال مرضى بالسرطان .

مضيفة : ” ان قسم هدى المصري في مشفى بيت جالا بات معلما صحيا وطنيا يشار له بالبنان لتشخيص وعلاج امراض السرطان سيما للاطفال ، وبالتالي يستفيد المشفى من هكذا وفود طبية تخصصية” .