الشرطة تفتتح برنامج توعوي بالجرائم الالكترونية لطلاب كلية تراسنطة في بيت لحم‎

بيت لحم/ PNN – افتتحت الشرطة صباح اليوم برنامج توعوي خاص حول موضوع مخاطر الانترنت والجرائم الالكترونية والذي سيشمل اكثر من 500 طالب من كلية التراسنطة في محافظة بيت لحم .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع العلاقات العامة والاعلام وطاقم التوعية بفرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم افتتحوا صباح اليوم البرنامج التوعوي الخاص بمخاطر الانترنت والجرائم الالكترونية والذي سيشمل أكثر من 500 طالب من كلية التراسنطة للبنين بمحافظة بيت لحم وذلك بناءا على الاتفاق الذي جرى ما بين الشرطة وادارة الكلية على ان يتم ترتيب لقاءات من شانها زيادة الوعي لدى طلبة الكلية .

وأضاف البيان ان ضباط التوعية بشرطة بيت لحم قدموا صباح اليوم محاضرة عن مخاطر استخدام الانترنت في الجانب السلبي وطرق استغلال شبكات الانترنت والشبكات الالكترونية من قبل البعض وكيفية الوقاية من الوقوع في هذه الجرائم ولما تسببه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع .

وأضاف البيان ان هذا البرنامج سيستمر لعدة اسابيع حيث سيتم تقديم شرح مفصل من خلال هذه اللقاءات عن كيفية التعامل والتصرف إزاء الاستخدام السيئ للانترنت والإبحار في عالم الانترنت بشكل سليم دون الوقوع في أمور قد تضر بهم .