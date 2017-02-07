غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم تستقبل وفدا المانيا

بيت لحم/ PNN- ضمن اطار التعاون بين غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و مدينة كولون في المانيا، استقبلت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم ممثلة بنائب المدير العام فيروز خوري وفدا من مستشارين و رجال اعمال ألمان، حيث قدّمت لهم شرحا حول محافظة بيت لحم من حيث ديموغرافيتها و اقتصادها، كما تطرقت الى اهم الصناعات التي تشتهر بها المحافظة و ما تواجهه من تحديات و معيقات جراء الممارسات الاسرائيلية. اضافة الى ماسبق، فقد قدمت خوري شرحا عن الغرفة التجارية و اقسامها و الخدمات التي تقدمها، و في نهاية شرحها شكرت الوفد الالماني على مساندتهم و رغبتهم بالتعرف على الوضع بشكل عام في فلسطين و الاستماع الى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في حياته بشكل يومي.

و في نهاية اللقاء شكر ممثل الوفد خوري على حسن الضيافة و اشاد بالشرح المقدّم كما عبّر عن اعجابه و اعجاب اعضاء الوفد بالخدمات المميزة و المتطورة التي تقدمها الغرفة التجارية و عملها ضمن اهداف استراتيجية لدعم و تمثيل مجتمع الاعمال في المحافظة.