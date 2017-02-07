محافظ طولكرم عصام أبو بكر يلتقي المدير الاقليمي للبنك التجاري الأردني

طولكرم/ PNN- إلتقى محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة المدير الاقليمي للبنك التجاري الأردني منتصر الششتري، بمشاركة مدير فرع البنك بطولكرم د. عبد الرحمن خضر، إلى جانب حضور جهات الاختصاص بالمحافظة.

وشدد المحافظ أبو بكر على دور البنوك والمؤسسات المصرفية والشركات والقطاع الخاص باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني من خلال انشاء المزيد من المشاريع، وذلك ضمن جدوى اقتصادية مدروسة ومعدة سلفاً، مشيراً إلى أن دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظة طولكرم باتت في مراحلها الأخيرة، وخاصة أنها تُشكل دليلاً للمستثمرين نحو المشاريع المتوقع نجاحها من خلال استهداف القطاعات والاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ ابو بكر على أهمية الإستقرار الأمني لصالح تطوير الوضع الاقتصادي بمحافظة طولكرم والتي تمتاز بنجاح استثماري بالقطاع الزراعي نتيجة وجود مساحات واسعة من الاراضي مع وفرة المياه، علاوة على امكانية الاستثمار بالقطاعات الأخرى والتي حددتها الخارطة الاسثمارية، موضحاً بأن نتائج الدراسة تعود بالفائدة على رجال الاعمال والمستثمرين والبنوك والشركات، منوهاً إلى إشراك رجال الأعمال المغتربين من ابناء المحافظة بخطوات اعداد الدراسة للاطلاع على توجهاتهم الاستثمارية.

من جانبه رحب الششتري بالتعاون مع محافظة طولكرم وذلك ضمن الانطلاقة جديدة للبنك التجاري الأردني على مستوى المحافظة، مضيفاً بأن طولكرم من المحافظات المتميزة والهادئة والتي تعد عامل مشجع للمستثمرين، مرحباً بانجاز الخارطة الاستثمارية للمحافظة، والاستفادة من المشاريع المقترحة حسب القطاعات التي حددتها تلك الدراسة.

وأضاف:” يهتم البنك التجاري الأردني ببرامج المسؤولية الاجتماعية والتي تأتي على رأس الأولويات لدى مجلس الادارة، وذلك ايماناً بالعمل المشترك لصالح خدمة المجتع الفلسطيني، وانطلاقاً من الشراكة والتعاون والتي من شأنها أن تنعكس ايجاباً لصالح المواطنين”.