د. عيسى يستقبل الأكومينوس عواد مشيدين بالتعايش الجميل في فلسطين

رام الله/ PNN- استقبل الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الثلاثاء الموافق 7/2/2017م، راعي كنيسة الروم الارثوذكس في جفنا الأكومينوس جورج عواد، في مقر الهيئة بمدينة رام الله.

وتباحث الطرفان بأوضاع ابناء الطائفة الارثوذكسية في قرية جفنا خاصة وفلسطين عامة، مؤكدين على ان المسيحيين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني المتجذر على ارضه في وجه ترسانة التهويد الاسرائيلية، مشيدين بالتعايش المسيحي الاسلامي في جفنا وسائر الاراضي الفلسطينية.

ووقف الطرفان على احتياجات كنيسة الروم الارثوذكسية في قرية جفنا قضاء مدينة رام الله، مؤكدين على ضرورة توفير احتياجات الكنيسة وابناء الطائفة فهي اولوية.

واشار د. عيسى الى الانتهاكات الاسرائلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة وخاصة الاقتحامات اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك، ومواصلة عمليات التهويد الممنهجة لكل ما عربي بالمدينة، والاصرار الفاضح على الاسيطان باقامة المزيد من البؤر الاستيطانية في قلب القدس ومحيطها.

واشار د. عيسى الى ان الأكومينوس جورج عواد هو احد العلماء الكهنة في فلسطين، والذي ترك أثراً كبيراً من خلال تدوينه تاريخ الكنيسة الارثوذكسية.