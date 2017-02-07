التنمية الاجتماعية تطور نظام الرصد والرقابة حول الخدمات الاجتماعية

رام الله/ PNN- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، ورشة عمل تدريبية لتطوير نظام الرصد والرقابة حول الحماية الاجتماعية في قاعة الاجتماعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رام الله،

وذلك ضمن مشروع المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسساتية- المرحلة الثانية، المدعوم من الاتحاد الأوروبي حيث استهدفت الورشة فريق التحليل الاحصائي المتخصص في الوزارة والذي سيتم تحويل مهامه في المرحلة الثانية للمشروع نحو مهمة الرصد والرقابة.

تأتي الورشة استكمالا للتدريبات التي نظمتها الوزارة لفريق التحليل الاحصائي في المرحلة الأولى للمشروع، حيث تمحورت تلك التدريبات حول التحليل الاحصائي ورسم الخطط والذي استمر على مدار المرحلى الاولى للمشروع.

وتستمر الورشة لمدة يومين حيث ستتناول العديد من المحاور حول مفاهيم الحماية الاجتماعية ومفهوم الرقابة والرصد وعرضا تفصيليا لأنشطة الهدف الأول للمشروع(تطوير نظام الرصد والرقابة حول الخدمات الاجتماعية)، كما هي محددة في خطة العمل السنوية الأولى.

وبدوره تحدث مستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة حول إدراك الوزارة لأهمية تطوير وتنمية قدرات الكادر البشري داخل الوزارة والمديريات من أجل المساهمة في رسم السياسات الاجتماعية والرصد والرقابة للخدمات الاجتماعية المقدمة، كما أكد على أهمية التدريب والخبرة للفريق في مجال الرصد والرقابة.

مايكل غريكي كبير الخبراء للمشروع في الاتحاد الأوروبي أكد على أهمية الفريق الاحصائي حيث اعتبر تشكل الفريق من أهم انجازات المرحلة الأولى للمشروع، وأضاف غريكي أن عمل الفريق في المرحلة الثانية للمشروع سوف يركز على تحسين الادارة الاستراتيجية والمالية للخدمات الاجتماعية.

مدير عام الموارد البشرية في الوزارة عاصم خميس اكد على اهمية التدريب حول الرصد والرقابة باعتباره مكمل أساسي لعملية التحليل الاحصائي التي تناولها الفريق في المرحلة الأولى للتخطيط الاستراتيجي المتكامل لعمل الوزارة.

محمد سليم أحد أعضاء الفريق اعتبر المرحلة الثانية ذات أهمية عالية ونوعية لاستكمال تطوير وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتخطيط الدقيق، حيث مكنت المرحلة الأولى للمشروع الفريق من تحصيل البيانات واستخلاص النتائج والمؤشرات الاحصائية ذات العلاقة بعمل الوزارة.