قلقيلية: إطلاق حملة تفتيش على المنشآت الزراعية والمشاتل

قلقيلية/ PNN- أطلق العقيد حسام أبو حمده نائب محافظ محافظة قلقيلية وأسماء حنون مديرة مديرية العمل اليوم حملة خاصة بالرقابة على المنشآت الزراعية والمشاتل في المحافظة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دار المحافظة.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الذي تقوم به مديرية العمل في الحفاظ على حقوق العمال وتطبيق شروط السلامة العامة في المنشآت الزراعية والورشات، مثمنا الشراكة ما بين مديرية العمل ومديرية الزراعة وبلدية قلقيلية في الحملة، مؤكداً على أهمية القطاع الزراعي في محافظة قلقيلية الذي يعتبر قطاعاً واعداً وتعتمد عليه نسبة عالية من مواطني المحافظة، مشيراً إلى أهمية هذه الحملة في تعزيز صمود وثبات منشآتنا خاصة في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، مطالباً أصحاب المشاتل والمنشآت الزراعية بالتعامل مع الحملة بايجابية.

بدورها شكرت مديرة العمل محافظة قلقيلية على دعمها للحملة التي تهدف إلى تطبيق السلامة المهنية للعمال وسلامتهم، وقالت ” إننا نستهدف من خلال هذه الحملة القطاع الزراعي نظراً لخصوصيته في المحافظة “، مشيرة إلى أن الحملة ستبدأ على المشاتل والمنشآت الزراعية في المناطق التي تقطع خلف الجدار، وأكدت أن هذه الحملة تأتي في سياق حملات متتالية بدأت بالقطاع الزراعي وستمتد إلى قطاعات أخرى.