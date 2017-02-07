قلقيلية: الاجتماع الدوري للجنة السير

قلقيلية/ PNN- عقد في دار محافظة قلقيلية اليوم الاجتماع الدوري للجنة السير في دار المحافظة ترأسه محمد خضر مدير عام الشؤون العامة بحضور أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ثمن خضر الدور الذي تقوم به اللجنة في ضبط الحالة المرورية في أرجاء المحافظة، مؤكدا على أهمية لجنة السير لما يقع على عاتقها من مهام في الحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم، مطالبا بتكثيف العمل والتنسيق الجدي والفعال للحد من الحوادث داخل المدن وخارجها.

وأشار خضر إلى ضرورة إزالة التعديات على الأرصفة واستكمال إزالة المعيقات على الطرقات، منوها الى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بخصوص استخدام السيارات الخاصة في النقل العام، ومتابعة كافة القضايا التي يتم اتخاذ إجراءات بخصوصها خلال اجتماع اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال اللجنة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وأصحاب مكاتب التكاسي، ومناقشة الخطة المرورية للعام 2017.