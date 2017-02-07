جمعية الإغاثة الزراعية تطلع المحافظ على مشروع تنفيذ محطة تنقية المياه العادمة تعمل بالطاقة البديلة في قرية عانين

جنين/ PNN – أطلع محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه ، اليوم، على مشروع إنشاء محطة تنقية المياه العادمة تعمل بالطاقة البديلة الذي ستنفذه جمعية الإغاثة الزراعية في قرية عانين غرب جنين بدعم من الاتحاد الأوروبي .

وحضر اللقاء عزت زيدان مدير البرامج والمشاريع في الإغاثة الزراعية ، ود. أمين نواهضة مدير برنامج المياه والبيئة ، ومحمد جرادات مدير الإغاثة الزراعية في جنين وطوباس . ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ومساعد المحافظ عطا أبو ارميله ، ومستشار المحافظ للمؤسسات الأهلية ماهر صلاح .

وقدم زيدان شرحا عن أهمية الطاقة البديلة في تزويد المنشآت المختلفة بالطاقة الكهربائية النظيفة، وسعي الجمعية لتنفيذ عدة مشاريع في المحافظة بدعم أوروبي . وأوضح زيدان إلى تنفيذ مشروع افتتاح محطة تنقية ومعالجة المياه العادمة في قرية عانين غرب جنين لاستخدامها في الري الزراعي .

من جهته رحب المحافظ رمضان بالمشروع الذي تعمل الإغاثة على تنفيذه في محافظة جنين بإنشاء محطة تنقية العادمة لأغراض الري الزراعي .

مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسين القطاعات الحيوية .

مؤكدا استعداده تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحقيق أهداف السياسة التنموية في المحافظة .