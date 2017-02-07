إضراب الصحفي القيق بحاجة لتكاتف الجميع فضحاً لجرائم الاحتلال الصهيوني

رام الله/ PNN- بعد أيام على اعتقال الزميل الصحفي محمد القيق، من قبل الاحتلال الصهيوني، أقدم القيق على إعلان إضرابه عن الطعام ولليوم الثاني على التوالي يمتنع عن تناول الطعام بعدما أصدرت محاكم الاحتلال الصهيوني قراراً بحقه باعتقاله إداريا ستة شهور قابلة للتجديد، وهو ما يؤكد بأن هذه المحاكمةوبهذا الشكل إنما هي لغياب أي ملف يتم تلفيقه للقيق من قبل الاحتلال.

في تسلسل الزمن يتضح بأن الاحتلال تعمد اعتقال الزميل “القيق” هذه الأيام، حيث أنه ذات التوقيت الذي خاض فيه القيق إضرابه العام الماضي يخوضه هذه الأيام، وهو صاحب الإضراب الذي انتصرت فيه إرادته على عنجهية السجان الصهيوني بعد 94 يوماً من الإضراب على الطريقة اليابانية.

وأمام هذه الجريمة المتواصلة من قبل الاحتلال تؤكد كتلة الصحفي الفلسطيني على ما يلي:

1.نستنكر بشدة إعادة اعتقال قوات الاحتلال للزميل/ محمد القيق ومحاكمته دون وجود تهمة واضحة، ونعتبر أن هذه المحاكمات باطلة ببطلان الاحتلال الجاثم على أرضنا وفي بلادنا.

2.نطالب الرئاسة والحكومة الفلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين في أخذ دورهم الحقيقي بفضح جريمة الاحتلال ونقلها إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال بوقف جريمته والإفراج الفوري عن الزميل القيق.

3.نطالب أبناء الشعب الفلسطيني كافة بالوقوف من خلف قضية القيق والتفاعل مع الأنشطة التضامنية التي سيتم تنظيمها في الساحة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة للتضامن معه، فهذا أقل واجب يمكن تقديمه لصحفي دافع عن هموم وقضايا شعبه على مدار سنوات وتعرض للاعتقال والملاحقة في أكثر من مرة.

4. نذكر الزملاء الإعلاميين والصحفيين بضرورة تكثيف التغطية الإعلامية والصحفية للفعاليات التضامنية مع الزميل “القيق” ونشر كل الصور القذرة لهذا الاحتلال المجرم، وكشف زيف ادعاء الديمقراطية والحرية التي يتغنى بها قادة الاحتلال.

5. إن اعتقال الزميل القيق وإضرابه لا يمكن أن يوقف مطالبه العادلة بكسر جريمة الاعتقال الإداري التي تُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين دون تهمة، وسيكون سلاحه الفتاك بإجراءات الاحتلال أمعاؤه الخاوية التي ستجعلنا جميعا نقف مع آلامها ونفضح معاناتها للعالم.