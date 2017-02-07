ضبطت الشرطة اليوم مجموعة من القطع الأثرية بحوزة احد المواطنين في مدينة يطا

الخليل/ PNN- وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على مجموعة من القطع الاثرية داخل منزله في مدينة يطا , على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من آثار ” .

وأضاف البيان بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت شرطة السياحة والاثار بداخل المنزل على 8 قطع أثرية كانت عبارة عن قطع فخارية ومعدنية تعود لعصور مختلفة , حيث قامت الشرطة بضبطها وألقت القبض على صاحب المنزل , والذي اعترف بحيازته هذه القطع بعد العثور عليها أثناء حفره لبئر مياه .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .