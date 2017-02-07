حميد يطلع اللواء جبر على اوضاع الخليل

الخليل/ PNN- استقبل محافظ الخليل كامل حميد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر المحافظة اللواء الحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يرافقه الحاج موفق دراغمة منسق شؤون المحافظات للإطلاع على التطورات واحتياجات المحافظة والوضع العام .

حيث رحب حميد بهذه الزيارة الهامة التي تهدف لمتابعة كافة المشاكل والقضايا مستعرضا الاحتياجات على كافة المستويات ومن ثم تحدث عن الانجازات والعمل الذي يبذل خصوصا فيما يتعلق بتوفير الامن والأمان للمواطنين تحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي .

وثمن المحافظ دور اللواء في التواصل الدائم ومتابعة ما يجري في الخليل على الدوام لتقديم الخدمات لأبناء المحافظة التي تخضع لهجمة شرسة دوما من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

ومن ثم عقد اجتماع مع موظفي المحافظة حيث وجه اللواء جبر شكره على كل الانجازات التي حققت خلال الفترة الماضية ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس ” ابو مازن ” الذي يصدر توجيهاته دوما للاهتمام بمحافظة الخليل لما تمثله من ارتكاز سكاني وجغرافي ولما تعانيه من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي للإطلاع على الاحتياجات والاستماع للملاحظات .

وأشاد اللواء بالجهود التي تبذلها المؤسسة الامنية بتوجيهات المحافظ حميد لتوفير الامن وتطبيق القانون رغم كل معيقات الاحتلال الذي يحاول توتير الاجواء ونشر الفوضى .