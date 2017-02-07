الشرطة وجامعة القدس المفتوحه يطلقان مشروعا مجتمعياً مشتركاً‎

أريحا/ PNN – أطلقت الشرطة وجامعة القدس المفتوحه اليوم الثلاثاء ، مشروعاً مجتمعياً بعنوان “الأمن الأسري والمجتمعي” ، وهو يستهدف طلاب وطالبات الجامعه ويستمر في برامج معدّة ومعتمده لمدة شهر.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة”أن هذا المشروع يهدف للتوعية الأسرية والاجتماعية، وتنفيذ برامج موجهه ومشتركة تصب في خدمة الطلاب، وضمن برنامج تعزيز الشراكة مع المؤسسات وخاصة الحماية الأسرية والتوعية الشاملة”.

واضاف البيان انهذا المشروع المشترك يشمل التوعية الشرطية في مجالات الأسرة والطفل والأحداث ، حيث يتولى فرعي العلاقات العامة وشرطة حماية الاسره تقديم محاضرات وعروض وحلقات نقاشية في برامج ومبادرات الشرطة في المجتمع .

وأشار العقيد فواز طالب مدير شرطة المحافظة أن الشرطة لديها برامج توعية و العديد من المتابعات لقضايا تهم المجتمع المحلي كعماله الأطفال والتسول وقضايا الهروب من المنزل والاعتداءات على المرأة والأطفال، وأيضا متابعة قضايا الشباب وتلمس مشاكلهم، والتعامل معهم ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، وتعريف الملتحقين بالمشروع بالإجراءات القانونية المعمول بها في الشرطة والمحاكم .

من جهته شكر الدكتور راتب ابو رحمه رئيس الجامعه الجهود التي تقوم في الشرطة للحفاط على امن المواطن والتعامل مع الخارجين على القانون وايضا الدور الريادي المجتمعي المييز لشرطة وعلاقتها الرائده مع جميع المؤسسات التي تقدم الخدمه للمواطن .

وقدم أولى محاضرات المشروع الرائد منتصر بني عوده مدير فرع حماية الاسره في شرطة اريحا ، حيث تم التركيز في هذا اللقاء على عمل إدارات الشرطة التي تقدم الخدمة الأسرية ومنها وحدة حماية الأسرة ، كما استمع لقضايا ومداخلات من قبل المشاركين في المشروع .

وحضر حفل إطلاق المشروع المقدم عثمان غوادره مدير العمليات والنقيب ابراهيم قواريق نائب مدير العلاقات العامة والإعلام وعدد من المشرفين من الجامعه