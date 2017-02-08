نقابة الصحافيين تدين جرائم الاحتلال وتطالب بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الصحافيين الفلسطينيين

رام الله/PNN/ادانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشدة سلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين التي تمثلت الاعتداء بالضرب على الصحفي الاعلامي زاهر ابو حسين ما ادى الى ادخاله لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج، بعد مهاجمة مركبته من قبل المستوطنين بالقرب من قرية دوما شمال الضفة، ومصادرة هواتفه النقالة قبل تعرضه للضرب من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين، في حين تعرض طاقم تلفزيون فلسطين للاحتجاز ، امس الاول من قبل جنود الاحتلال بالقرب من قرية مادما جنوب نابلس اثتاء قيامه بتغطية استيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين وتحويلها لمزارع خاصة بهم.

وتاتي هذه الانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، في وقت اصدرت فيه سلطات الاحتلال قرارا بتحويل الصحفي محمد القيق الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر، ما يؤشر بوضوح الى تنوع وتعدد الاستهداف التي تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات الاعلامية ويكشف على حقيقة هذه الاعتداءات والانتهاكات بانه يجري تنفيذها في سياق مخطط اسرائيلي لاستهداف الصحافيين والمؤسسات الاعلامية ومنعهم من اداء واجبهم المهني في نقل حقيقة ما يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنين المسلحين بحق المواطنين وبحق الصحافيين ووسائل الاعلام على حد سواء.

وقالت النقابة انها تنظر بعين الخطورة لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات على حرية الصحافة والصحافيين وتعريض حياتهم لمخاطر حقيقية، ما يستوجب العمل الفوري من قبل المؤسسات الحقوقية والصحافية العربية والدولية ومؤسسات الامم المتحدة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للصحافيين والطواقم الصحافية العاملة في الاراضي الفلسطينية ، خاصة ان اسرائيل تبثت كل يوم بانها تعتبر نفسها فوق القانون وانها دولة خارج اطار المساءلة والمحاسبة الدولية، ما يدفع نقابة الصحافيين الفلسطينيين لمطالب مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان الى العمل الفوري من اجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222)، الداعي إلى توفير الحماية للصحافيين وانطباق هذا القرار على جميع الصحافيين العاملين في الاراضي الفلسطينيين.

ودعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الزملاء الصحافيين الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات والاعتداءات الى التوجه للنقابة من اجل توثيق هذه الجرائم وجمع شهاداتهم وافاداتهم بخصوص ما تعرضوا له من اعتداءات وانتهاك حقوقهم المكفولة في المواثيق الدولية والقانون الدولي، في اطار مساعي النقابة لبناء هذه ملفات قانونية وفق المعايير الدولية وتحريك قضايا الصحافيين امام المحاكم الدولية لضمان تعويض الصحافيين المعتدى عليهم وضمان عدم افلات مرتكبي هذه الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق الصحافيين من العقاب.