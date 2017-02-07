وزير شؤون الشرق الأوسط يدين قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي أقره الكنيست

رام الله/ PNN- أعرب وزير الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود عن إدانته لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية والذي يمهد توسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود:

“من المقلق جدا إن هذا القانون يمهد السبيل لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين.

وأضاف: “وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين.

وقال: “إننا نعاود تأكيد دعمنا لحل الدولتين الذي سيؤدي لأن تنعم إسرائيل بالأمن وتأمن من الإرهاب، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة”.