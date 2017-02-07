ورش لتمكين الأمهات وتعزيز الصحة النفسية في القدس والتجمعات البدوية

رام الله/ PNN – واصل فرع فلسطين للتحالف الدولي للصحة النفسية وبمتابعة من قبل مركز الدراسات والتطبيقات التربوية ( كير ) عقد لقاءاته التوعوية والتدريبية لمجموعات من الامهات الفلسطينيات حول الصحة النفسية، حيث جرى عقد اللقاء الثاني أواخر شهر كانون الثاني الماضي لمجموعة من الأمهات في مدرسة المستقبل الأهلية في بيت حنينا في ضواحي القدس.

استهدف اللقاء طرح مفهوم الذات وأشكاله الملموسة (أنا كأم، أنا كزوجة ، أنا كفرد مستقل عن باقي الأطر والأدوار الجنسية) وذلك بهدف ايجاد التوازن بين هذه الأدوار المختلفة، وكيفية الوصول الى تغذية حاجات كل امرأة وأم.

وجرى خلال اللقاء تقديم شروح علمية ونفسية واجتماعية لهذه المفاهيم، بالإضافة إلى تمكين الأمهات من اكتشاف وتقييم أي شكل من اشكال الذات هو المسيطر عليهن، كما جرى توضيح مفهوم التوازن بالعطاء، اضافة الى استدخال قيمة الاعتناء بالنفس على الصعيد النفسي والروحي والسلوكي، وأثر هذه القيمةى في الحفاظ على صحة الأم النفسية وانعكاسها على الأطفال والعائلة والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وعقد اللقاء الثالث مطلع شهر شباط الجاري حيث طرح موضوع الاتصال والتواصل الصحي وقوة اللغة الايجابية في التعامل مع تحديات (الوالدية) حيث عبرت الأمهات عن تجارب شخصية اختبرنها ولا زلن يختبرنها الى الآن مع أولادهن وازواجهن فيما يتصل بكيفية تربية الابناء، وقد تم مناقشة الأمثلة ومحاولة طرح رؤى جديدة للتعامل مع هذه المواقف من خلال الاستعانة بنظريات علم نفس النمو لاعطاء بعد جديد وتفسيرات جديدة إضافة الى ذلك استغلال النمذجة كوسيلة للتعلم من خلال الآخرين حيث وجدت في المجموعة اختلافات بأعمار المشتركات، مما ساهم في إثراء اللقاء واعطائه المزيد من النضج لتبادل الخبرات.

كما تم استهداف مجموعة من الامهات من التجمعات الفلسطينية البدوية المقيمة في منطقة الخان الاحمر، وتجمع أبو نوار وتجمع أبو هندي في ورشة العمل حول موضوع الوالدية والصعوبات المرافقة لها وذلك في مركز صباح بالعيزرية حول موضوع الوالدية والصعوبات المرافقة لها حيث استهدفت الورشة مجموعة من النساء بالتجمعات البدوية المحيطة ( الخان الاحمر ،تجمع ابو نوار، تجمع ابو هندي)

استهدفت الورشة المشار لها مجموعة من المفاهيم والظواهر ومنها ظاهرة العناد عند الاطفال وكيفية التعامل معها، نوبات الغضب عند الأطفال، تعديل سلوك الأطفال وفقا لرؤية المدرسة السلوكية في علم النفس، وتطوير أساليب التعامل مع ضغوط الحياة، واثرها على الصحة النفسية، وقد اشرف على هذه الدورات المرشدة حنان أبو عبيد .

يشار إلى أنه جرى سابقا عقد لقاءات تدريبية مماثلة في كل من بلدتي سعير والشيوخ في محافظة الخليل باشراف المرشدة التربوية لمى أبو عياش والمشرف التربوي أحمد جرادات . كذلك في بلدة سلوان / القدس باشراف المرشدة سمر أبو ليل.

وقال الدكتور غسان عبدالله مدير مؤسسة كير والمنسق العام لفرع فلسطين للتحالف الدولي للصحة النفسية للطفل أن هناك برنامجا ارشاديا موسعا سيستهدف مجموعات جديدة من الأمهات لا سيما في المناطق المهمشة في الوطن المحتل، مؤكدا أن هذه البرامج تهدف إلى تمكين الأمهات وزيادة وعيهن لبناء جيل فلسطيني سوي قادر على النهوض بنفسه وبمجتمعه، والصمود ومواجهة تحديات المستقبل .