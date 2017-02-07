مراسلPNN:الاحتلال يقتحم ويداهم مركز لاجئ بمخيم عايدة شمال بيت لحم

بيت لحم/PNN/ اقحتمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء مخيم عايدة الى الشمال من مدينة بيت لحم باعداد كبيرة في اطار حملات المداهمة اليومية للمخيم .

وافاد مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN في المخيم ان قوات معززة من جيش الاحتلال من قوات راجلة ومشاة اقتحمت المخيم وداهمت مقر مركز لاجئ على مدخل المخيم وقامت باحتجاز افراد المركز.

واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال احتجزت مدير مركز لاجئ صلاح عجارمة ومدير الوحدة الاعلامية بالمخيم محمد العزة وقامت بتفتيش المركز وقامت بمصادرة مصادرة جهاز تسجيل الكاميرات وجهاز كمبيوتر اخر.

كما قام جنود الاحتلال باحتجاز صلاح العجارمة حيث اقتادته والاجهزة المصادرة الى معسكر قوات الاحتلال المقام على مدخل مدينة بيت لحم المعروف بمنطقة قبة راحيل.

وقام جنود الاحتلال بتسليم العجارمة بلاغا لمراجعة مخابراته قبل ان تقوم بالافراج عنه .