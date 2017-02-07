ابو ردينة: لقاء الرئيس مع نظيره لافنرسي يهدف لوضع الية تحرك وفق مقررات مؤتمر باريس

باريس/PNN/ قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو اردينة في حديث لصوت فلسطين اليوم إن اللقاء بين الرئيس محمود عباس ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس اليوم سيبحث في وضع آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس للسلام بهدف خلق مناخ ملائم لوقف العدوان الاسرائيلي والتقدم للأمام لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف أن اللقاء سيتناول أيضا مصادقة الكنيست على ما يسمى قانون التسوية الذي يسعى إلى شرعنة الاستيطان، مشددا على أن هذا القانون مرفوض تماما ومخالف للقرار 2334 ويشكل تحديا واستهتارا من جانب إسرائيل بالعالم العربي والمجتمع الدولي الذي دعاه إلى وضع حد لهذا الخروج عن القانون الدولي.

كما طالب أبو اردينة الادارة الأمريكية بممارسة ضغوطها على إسرائيل لوقف عدوانها مشددا على أن الجانب الفلسطيني لن يرضى بسرقة أراضيه ولن يعطي شرعية للاستيطان الذي يجب أن يزول مشيرا إلى أن لدى القيادة خططا كثيرة ستلجأ إليها للحصول على الحقوق الفلسطينية وقد تم ابلاغ الادارة الأمريكية والعالم العربي بها.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن موضوع الاعتراف بدولة فلسطين سيكون مثار بحث أيضا مع الرئيس الفرنسي مشددا في الوقت ذاته على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الفلسطينية الفرنسية.