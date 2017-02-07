الهباش من تونس : زيارة العرب والمسلمين للقدس فضيلة دينية وضرورة سياسية

تونس/PNN – التقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية اليوم الثلاثاء وزير العدل/ وزير الشؤون الدينية التونسي غازي الجريبي في تونس العاصمة حيث بحث اللقاء افاق التعاون القضائي في كل من فلسطين وتونس الشقيقة وضرورة تبادل الخبرات بين ديوان قاضي القضاة ووزارة العدل التونسية وتوثق اواصر التعاون بين الجانبين في كافة المجالات الدينية والقضائية ، بالاضافة الى الاهتمام بالعنصر النسائي في جهاز القضاء ، ومواكبة تطورات العصر والثورة التكنولوجية من اجل تقديم الخدمة الافضل للمواطنين وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع كالاطفال وكبار السن .

ودعا الهباش خلال اللقاء الى التركيز على الخطاب الديني الوسطي في كافة المؤسسات الدينية في العالمين العربي والاسلامي من خلال خطاب ديني معتدل يعبر علن القيم الانسانية التي جاءت بها رسالة الاسلام الحنيف وذلك من اجل مواجهة افكار التطرف والغلو التي لا تمت للدين الاسلامي باي صلة .

واستعرض قاضي القضاة في الاجتماع الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق المقدسات والمسجد الاقصى المبارك على وجه الخصوص وما تمارسه قوات الاحتلال من اعمال تنكيل بحق المواطنين المقدسيين وهدم البيوت ومنعهم من ممارسة عباداتهم بكل حرية .

ودعا الهباش الى تفعيل دور وزارات الاوقاف في العالم الاسلامي من اجل دعم اهل القدس واسنادهم للثبات على ارضهم وفي مدينتهم وتقديم الدعم المباشر لهم من خلال الاستثمارات العربية والاسلامية في المدينة المقدسة وزيارة القدس والتواصل مع اهلها بشكل مباشر والاطلاع على معاناتهم لافتا الى ان زيارة القدس هي تطبيع مع اهلها الاصليين واصحابها الحقيقيين الذين يشتاقون للقاء اخوانهم العرب والمسلمين في مدينتهم وليست تطبيعا مع الاحتلال .

وقدم قاضي القضاة للوزير التونسي كتاباً حول مدينة القدس ويحمل اسمها يشمل كافة جوانبها الدينية والتاريخية والحضارية التي تذكرنا كل يوم بان هذه المدينة هي عربية اسلامية وتراث اسلامي خالص لا حق بغير المسلمين فيه الامر الذي اكدته القرارات الدولية الاخير وخاصة قرارات اليونسكو .

من جانبه اكد غازي الجريبي على دعوة الدكتور الهباش وضرورة زيارة القدس وان يترك العرب والمسلمون بصمتهم في المدينة المقدسة من خلال استثماراتهم وتواجدهم الفعال في كافة ازقة وحارات ومساجد القدس والمسجد الاقصى على وجه الخصوص .

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني السفير هايل الفاهوم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية والاستاذ خالد بارود مدير عام مكتب الدكتور محمود الهباش في ديوان الرئاسة الفلسطينية .