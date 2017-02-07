إصابة 18 عاملا من الخليل في حادث سير قرب معبر ترقوميا

رام الله/PNN – أصيب 18 عاملا من محافظة الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث سير وقع على شارع رقم 35، بالقرب من معبر ترقوميا قرب بيت جبرين غرب الخليل.

ووصفت الطواقم الطبية حالة 5 من المصابين بأنها بالغة، حيث تم استعاء مروحية اسرائيلية إلى المكان لإخلاء المصابين.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الحادث وقع بداية بين سيارة تقل عمالا فلسطينيين وأخرى خاصة، إضافة إلى اصطدام سيارتين خاصتين بهما.

وقال مركز الإسعاف التابع لنجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، إنّ بلاغا وصلهم عند الساعة الرابعة عصرا، يفيد بوقوع حادث على شارع رقم 35 بين معبر ترقوميا باتجاه “كفار زوهريم”. وقد هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف التي شرعت بعلاج الجرحى، والتي وصفتهم جراحهم بالمتفاوتة. وتبيّن أن 5 من بينهم إصابتهم حرجة.