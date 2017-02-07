الفنان العراقي ايهاب مراد يشق طريقة في عالم الفن

بغداد/PNN – عمر حديدي- ساهم برنامج (ألبوم) الذي عرض على شاشة (الام بي سي) على تعريف الجمهور العربي بالفنان العراقي ايهاب مراد لكن تعرف عليه الجمهور اكثر بعد الاعمال التي اصدرها من بعد البرنامج والتي ساعدت على أظهار هويته الفنية وخط مراد هو الطرب الكلاسيك ويعشق الاغنية الرومانسية وهذا ما اثبته خلال الاعمال التي اصدراها.

ايهاب مراد موهبة فنية انطلقت منذ سنوات بالساحة الفنية العربية ،مراد الفنان العراقي المقيم بالاردن ويعتبر من أكثر الفنانين المتواجدين بالاردن احياء للحفلات حيث لا يمر اسبوع دون ان يحيي حفلاً في الأردن مما ساعده على تحقيق جماهيريه اوسع وبسبب ادائه الرائع تشهد حفلاته اقبال كبير من قبل الجمهور الاردني.

يمتلك الفنان العراقي عدد من الاعمال التي اصدراها في السنوات الماضية وهم (يا ساهرين الليل) ،(مشتاق) ،(من بين كل الناس) و(فدوه لله) التي قام باصدارها على طريقة الفيديو كليب حيث تم تصوير العمل تحت ادارة المخرج محمد علوان وبث العمل على العديد من القنوات العربية مما ساهم في انتشاره ونجاحه.

وخلال الايام المقبلة سيصدر ايهاب البومه الجديد والاول في مسيرته والذي يحمل عنوان (مغروم) حيث سيضم الالبوم سبع أغاني عراقية تعامل به مراد مع اهم الملحنين والشعراء والموزعين الاردنين والعرب كما سيبرز ايهاب خلال الالبوم موهبه جديده له وهي موهبة التلحين ،وتم تصوير من البوم على طريقة الفيديو كليب أغنية (مغروم) تحت ادارة المخرج الاردني زيد بواب الذي سيصدر بالتوافق مع الابوم ،ويشهد الالبوم ترويجاً كبيراً في الاردن وخطة تسويقية مبتكرة وجديدة.