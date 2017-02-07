الشرطة “الإسرائيلية” توقف 5 من أفرادها بتهمة “تلقي رشاوى”‎

القدس/PNN – أوقفت الشرطة “الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، 5 من أفرادها للاشتباه بضلوعهم في “تلقي رشاوى” من فلسطينيين مقابل السماح لهم بدخول “إسرائيل” دون تصريح.

وذكرت الإذاعة “الإسرائيلية” العامة (رسمية) أن الشرطة تشتبه في أن الموقوفين الخمسة الذين يؤدون خدمتهم في أحد المعابر بمنطقة المثلث، شمالي فلسطين المحتلة، سمحوا لفلسطينيين (لم تحدد عددهم) غير حاملين تصاريح، بدخول “إسرائيل” مقابل رشاوى.

وأشارت الإذاعة إلى أن التحقيق في هذه القضية يجري بالتعاون بين السلطات العسكرية المختصة والشرطة، دون مزيد من التفاصيل عن الموقوفين وملابسات التحقيقات. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشرطة “الإسرائيلية”، كما لم يصدر بيان رسمي عنها.

وتحاول السلطات “الإسرائيلية” مواجهة ظاهرة العمال الفلسطينيين الذين يحاولون دخول “البلاد” دون تصاريح، بفرض غرامات عليهم.

وتسمح “إسرائيل” لآلاف العمال بالدخول إليها بغرض العمل بموجب تصاريح خاصة يصدرها الجيش “الإسرائيلي”، لكن ثمة آلاف العمال الذين يعملون دون تصاريح