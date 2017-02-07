الأجواء شديدة البرودة تعود بقوة..هذا ما تخبئة الخرائط الجوية

بيت لحم/PNN – تستمر الخرائط الجوية والنماذج العددية لليوم الخامس على التوالي برسم منظومة جوية متفائلة بعودة الشتاء والأجواء الماطرة الى فلسطين الاسبوع القادم، وفقاً لما أفاد به موقع طقس فلسطين

ومن المتوقع ان يبدأ هذا التغير الجذري على الاجواء إعتباراً من يوم الأحد القادم بتأثر شرق البحر الأبيض المتوسط بمنخفض جوي جديد .

ومن المتوقع أن تشهد الأجواء فروقات حرارية كبيرة بين نهاية الاسبوع الحالي والايام الثلاثة القادمة من جهة والأجواء المتوقعة إعتباراً من يوم الأحد بمشيئة الله تعالى مع فروقات حرارية قد تصل الى أكثر من عشرة درجات مئوية ليصبح الجو بارداً الى شديد البرودة في معظم المناطق الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يبقى الجو يوم غد الأربعاء مستقراً بدون تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، و يحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الخميس يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق اجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم الجمعة فيطرأ إرتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.