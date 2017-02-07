مفاجآت سارة في قائمة برشلونة استعدادًا لقمة أتلتيكو مدريد

مدريد/PNN – كشف المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي، عن قائمة الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي ضمت أندريس إنييستا وجيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس.

وكان إنييستا قد غاب عن الملاعب لمدة 19 يوما بسبب إصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى، بينما غاب بوسكيتس 16 يوما بسبب إصابة في الكاحل، وقد حصل كلاهما على الإذن الطبي للعب اليوم.

وضمت القائمة المدافع بيكيه الذي لم يتمكن من استكمال لقاء البرسا أمام أتلتيك بلباو السبت الماضي بالجولة الـ21 من الليجا، لمعاناته من حمل عضلي زائد في الساق اليسرى.

كما انضم للقائمة المدافع لوكاس ديني الذي حصل على الإذن الطبي للعب بعد أسبوع من الغياب نتيجة إصابته بآلام في الركبة اليسرى.

وغاب عن القائمة البرازيلي نيمار بسبب العقوبة، ورافينيا ألكانتارا للإصابة، والحارس مارك أندريه تير شتيجن الذي لا يدفع به مدرب الفريق الكتالوني في بطولة الكأس، بالإضافة إلى جوردي ماسيب وجيريمي ماتيو.

وتضم القائمة 18 لاعبا هم : سيلسين وماسيب وسيرجي روبرتو وأليكس فيدال وأومتيتي وبيكيه وماسكيرانو وجوردي ألبا وديني وبوسكيتس وأندريه جوميش وراكيتيتش وإنييستا ودينيس سواريز وأردا توران وميسي ولويس سواريز وباكو ألكاسير.

المصدر: وكالة الأنباء الأسبانية EFE