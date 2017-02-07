الراهب: دور مهم للكنائس في عهد الرئيس الأمريكي ترامب

بيت لحم/PNN – استقبل القس الدكتور متري الراهب رئيس دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر شباط، وفداً كنسياً أمريكياً برئاسة المطرانة هوب، وقد ضم الوفد مجموعة من القيادات الكنسية الذين وصلوا الى الأراضي الفلسطينية في زيارة للإطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني.

واستهلوا زيارتهم للأراضي الفلسطينية بلقاء القس الدكتور متري الراهب رئيس دار الكلمة الجامعية. وفي بداية الزيارة رحب القس الدكتور متري الراهب رئيس دار الكلمة الجامعية بالوفد الضيف، وتحدث عن رؤية ورسالة وأهداف دار الكلمة الجامعية، وقدم شرحاً مفصلاً حول دار الكلمة الجامعية والتخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة وأهميتها للطلبة الفلسطينيين بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

ومن ثم استمع الوفد الى محاضرة قدمها القس الدكتور متري الراهب أطلعهم خلالها على الوضع السياسي الراهن والمستوطنات التي تهدد مدينة بيت لحم، كما وتم إفساح المجال للوفد للمداخلة، وحث الدكتور الراهب الوفد على أهمية تغيير السياسية الأمريكية خاصة بعد حصول دونالد ترامب على الرئاسة الأمريكية.

وقد شملت الزيارة جولة في حرم الجامعة، حيث أطلع الوفد خلالها على مباني ومرافق دار الكلمة الجامعية من صالات عرض، غرف محاضرات، ومسارح، والمعارض الفنية التي تحتضنها دار الكلمة الجامعية، كما واطلع الوفد على مركز الكهف للحرف والفنون ومتجر الهدايا الذي يضم أعمال فنية وتراثية مصنوعة من الخزف والزجاج والمعادن الثمينة.

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الكنسي القس الدكتور متري الراهب على حفاوة الاستقبال، وعبر عن سعادته بهذه الزيارة، حيث ابدى الوفد إعجابهم وتفاؤلهم بما تقدمه دار الكلمة الجامعية من برامج متنوعة ومميزة.