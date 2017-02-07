جرادات يطلع سفراء دول أميركا اللاتينية على آخر المستجدات

رام الله/PNN – استضاف عطوفة الدكتور تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة المستشار حنان جرار، مدير الادارة العامة للأمريكيتين والكاريبي، سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين ( تشيلي والأرجنتين والبرازيل والإكوادور وفنزويلا والمكسيك) على غداء عمل في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء الموافق ٧ شباط ٢٠١7.

ورحب الوكيل بالسادة السفراء وشكرهم على دعم دول القارة الدائم للقضية الفلسطينية في كافة المجالات، وأثنى على العلاقات التاريخية التي تربط شعوب القارة بالشعب الفلسطيني، كما قدم شرحاً وافياً عن اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعن الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث تم مناقشة مخرجات مؤتمر باريس للسلام وأهمية قرار مجلس الامن رقم ٢٣٣٤، والتحديات التي تواجهها عملية السلام في المنطقة بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تطرق عطوفته إلى القرار الاخير الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي بخصوص شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأكد عطوفته على خطورة هذه الخطوة التي من شأنها تدمير حل الدولتين والعملية السلمية برمتها.

من جهتهم أكد السادة سفراء دول أمريكا اللاتينية على دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية العادل، وعلى حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم بحث تطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ودول أمريكا اللاتينية.

وقد تم اللقاء بحضور طاقم الإدارة العامة الأمريكيتين و الكاريبي.