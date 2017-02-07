مواطنون ينتزعون قرارا بوقف هدم منازلهم شرق بيت لحم

بيت لحم/PNN – انتزع مواطنون من منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم، قرارا من إحدى المحاكم الإسرائيلية بوقف هدم 11 منزلا مأهولة وأخرى قيد الإنشاء.

وقال ممثل هيئة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، إن سلطات الاحتلال كانت أخطرت مواطنين في المنطقة المذكورة بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، علما أنها منطقة تحت السيطرة الفلسطينية ومصنفة “أ” والسكان حاصلون على تراخيص من الجهات الفلسطينية المختصة.

وأشار بريجية إلى أن الإخطارات تنص على تقديم الاعتراضات إلى ما تسمى “الإدارة المدنية” في مستوطنة “بيت إيل”، وبعدها التوجه إلى المحكمة، وإذا تم رفض الاعتراضات يبقى الأمر الاحترازي ساري المفعول، بمعنى يمنع هدم البيوت بموجب قرار المحكمة إلى حين إصدار قرار بالاعتراضات وفي حال رفضت يتم التوجه إلى المحكمة.

وأضاف أن المنطقة المذكورة هي المتنفس الوحيد للمقدسيين وتقع بين أراضي بيت لحم وصور باهر ويقطن فيها 2000 مواطن، مبينا أنه تم اقتراح تشكيل هيئة محلية بقرار من محافظ بيت لحم جبرين البكري ، من أجل تسيير أمور قاطنيها.

–