لينوفو تطلق أنحف لاب توب من سلسلة “ثينك باد”

أزاحت شركة لينوفو الستار عن ثلاثة من أجهزتها المحمولة الجديدة، ضمن سلسلة “ثينك باد” وفئة محطات الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في معرض “سوليد ووركس وورلد” المقامة حالياً في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

واستعرضت الشركة خلال مشاركتها في المعرض الحواسب الثلاثة الجديدة، “ثينك باد بي 51″ و”ثينك باد بي 51 إس” و”ثنيك باد بي 71″، وهي الأجهزة المزودة جميعاً بمعالجات من إنتل، وبطاقات رسوميات من إنفيديا.

“ثينك باد بي 71”

وأوضحت لينوفو أن طراز الحاسب المحمول “ثنيك باد بي 71” يأتي داعما بشكل مسبق لتقنيات وأجهزة الواقع الافتراضي، حيث يضم كافة المنافذ التي تحتاجها هذه الأجهزة للعمل ومنها أجهزة أوكلوس وإتش تي سي، كما يأتي مزودا بتقنية “في آر ريدي” من إنفيديا، وذاكرة عشوائية 64 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 2 تيرابايت.

“ثينك باد بي 51” الأخف سمكاً

ويأتي الطراز “ثنيك باد بي 51” مزوداً بنظام التبريد ثنائي المراوح أيضاً، بسُمك 26 ملم، وبوزن 2.5 كيلوغرام، ويتوفر إما بشاشة دقتها 1080بكسل عادية أو تعمل باللمس أو شاشة بدقة “4 كيه”، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية وسعة تخزين بنفس حجم “ثينك باد بي 71”.

ويتميز هذا الطراز بأنه الأخف والأقل سمكاً بين جميع طرازات أجهزة “ثينك باد” المحمولة، إذ يبلغ وزه 1.9 غراماً وسمكه 19 ملم، بشاشة عرض بدقة “4 كيه” ومنفذ “يو إس بي -سي” وتقنية “ثاندربولت 3″، وذاكرة عشوائية سعتها 32 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

يذكر أن لينوفو تعتزم طرح الطراز “ثينك باد بي 51 إس” في الأسواق بداية من مارس (آذار) المقبل، بسعر يبدأ من 1049 دولار أمريكي، فيما سيصل الطرازان “بي 51″ و”بي 71” إلى الأسواق بداية من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بسعر يبدأ من 1399 دولارا لطراز “بي 51″، ومن 1849 دولارا لطراز “بي 71”.