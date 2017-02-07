الوزير غنيم يلتقي منسق منظمة الامم المتحدة الخاص للشؤون الانسانية

رام الله/PNN – التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم منسق منظمة الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإنسانية روبيرت بايبر للتباحث في تطور العمل في قطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع حيوية وفق الآلية الجديدة للجنة المياه المشتركة والاستفادة التي سيحظى بها الفلسطينيون والعقبات التي لازالت كامنة وآلية التعاون فيها.

حيث اعرب المهندس غنيم في بداية اللقاء عن تقديره للاهتمام بمعاناة الفلسطينين في هذه القضية الانسانية التي تتوجب انهائها ليتمكن المواطن الفلسطيني من الحصول على المياه بكرامة دون التخوف من نقصها او انقطاعها نتيجة للسياسات الاسرائيلية، مؤكداً ان سلطة المياه ومن خلال هذه الآلية تتمكن من تنفيذ مشاريع مياه كتنفيذ شبكات ومد خطوط مياه وبناء خزانات ويشمل ذلك التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة ج، وهذا يساهم في تنفيذنا للعديد من المشاريع التي كانت عالقة لدى اللجنة المشتركة.

وأشار الوزير غنيم أنه لا يزال هناك جوانب مرتبطة بلجنة المياه المشتركة كحفر الآبار وتعرفة المياه والكميات المزودة للفلسطينين وهذه قضايا هامة تتطلب تدخل الجهات الدولية للتمكن من المضي بها بما يضمن تحقيق العدالة للفلسطينين فنحن بحاجة لحفر آبار مياه جديدة للبحث عن مصادر مياه تعمل على تحسين كميات المياه المتوفرة وبالتالي ايصال المياه الى التجمعات التي تعاني من الحرمان نتيجة عدم حصولها على المياه الآمنة، مطالباً ان يكون هناك دوراً لمنظمة الانسكو في هذا المجال فنحن نتحدث عن جانب انساني هام فالمياه قضية انسانية يجب ان تبقى بعيدة عن الجوانب السياسية كي لا تبقى هناك تجمعات فلسطينية تعاني نتيجة لانعدام المياه.

وتطرق الوزير غنيم الى الوضع المائي في غزة مشيراً الى المشاريع التي تسعى سلطة المياه الى تنفيذها والمتمثلة في إقامة ثلاث محطات تحلية متوسطة الحجم وثلاثة محطات معالجة الى جانب المشروع الاستراتيجي وهو اقامة محطة التحلية المركزية التي نعمل وبشكل مكثف لاقامتها لإنقاذ غزة من الكارثة التي تواجهها في حال عدم اقامتها.مشيراً في هذا الاطار الى التخوف من السياسة التي تنتهجها اسرائيل في عرقلتها لادخال المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع مما يؤدي الى عرقلة العمل والصعوبة في المضي وفق آلية واضحة.

من جانبه ثمن السيد بايبر الجهود التي تبذلها سلطة المياه من اجل تأمين خدمة المياه للمواطنين، ومؤكدا استعداد منظمته لتقديم الدعم السياسي اللازم والتدخل لدى الجانب الاسرائيلي في القضايا المائية.