مفوضة الاتحاد الاوربي تدين بشدة قانون سلب الاراضي الاسرائيلي

بيت لحم /ترجمة خاصة PNN/ ادانت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني قانون تسوية الاراضي “قانون سلب” الاراضي الاسرائيلي الذي صادقت عليه الكنيست يوم امس.

وقالت موغريني ان القانون أن القانون الجديد يتيح تسوية المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل قانوني، والتي كانت تعتبر غير قانونية حتى بحسب القانون الإسرائيلي، ويتناقض مع التزامات سابقة للحكومات الإسرائيلية، ويعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي.

وحذر الاتحاد الأوروبي من تطبيق القانون، وقال إنه يدفع باتجاه واقع دولة واحدة ذات حقوق غير متساوية للمواطنين، ويديم الاحتلال والصراع’.

ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى ‘الامتناع عن تطبيق القانون الذي من شأنه أن يزيد من التوتر، ويعرض للخطر احتمالات الحل السلمي’.

وقال دبلوماسيون أوروبيون بحسب ما اوردت صحيفة هآرتس في وقت سابق اليوم الثلاثاء ان القمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 28 فبراير قد تأجلت بعد مرور القانون المثير للجدل.