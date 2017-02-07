الشرطة تضبط مواد كيميائية ومصنعا ضخما لتزوير السجائر والمعسل في جنين

جنين/PNN – ضبطت شرطة محافظة جنين، مساء اليوم الثلاثاء، مواد كيميائية يشتبه أنها مخدرة، ومصنعا ضخما لتزوير السجائر والمعسل في بلدة يعبد غرب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن قوة من فرع مكافحة المخدرات في جنين، تساندها قوة من الشرطة الخاصة، داهمت منزلا في بلدة يعبد، بعد رصده والاشتباه بصاحبه بإقامة مستنبت للمواد المخدرة، وذلك عقب استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة حسب الأصول.

وأضاف ارزيقات أنه تم ضبط مواد كيميائية يشتبه أنها مخدرة وكميات كبيرة من الدخان والمعسل و5 آلات لتزوير ماركات البضائع، إضافة إلى أكثر من 23 كرتونة فلاتر في الطابق العلوي من منزل المشتبه به، وهو قيد الإنشاء ومحاط بأغطية بلاستيكية.

وأشار إلى أنه جرى التحرز على المضبوطات والمشتبه به، صاحب المنزل، واستدعاء قوة من الضابطة الجمركية جهة الاختصاص، التي حضرت إلى المكان تساندها قوات من الأمن الوطني، واستلمت المضبوطات حسب الأصول.