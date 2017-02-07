شرطة الضواحي وبالتعاون مع الاستخبارت تكشف قضية السطو على صراف البنك العربي

ضواحي القدس/PNN – كشفت الشرطة والاستخبارات العسكرية في ضواحي القدس مساء اليوم الثلاثاء ملابسات قضية السطو على الصراف الالي التابع للبنك العربي ببير نبالا والتي وقعت يوم المجمعه الماضي وسرقة مبلغ يقدر ب 450 الف شيكل من داخله.

وذكر المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بانه ومن لحظة ابلاغ الشرطة عن عملية السطو بوشر باجراءات البحث والتحري وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية واثناء عملية البحث توفرت معلومات للشرطة والاستخبارات حول الاشخاص المشتبه بقيامهم بالسطو واماكن تواجدهم وتحركت قوة مشتركة والقت القبض على 3 اشخاص مشتبه بهم وضبطت المركبه التي استخدمت بالعملية .

واضاف ارزيقات انه تم ضبط جزء من المبلغ المسروق وجاري ضبط الجزء الاخر والبحث مستمر لالقاء القبض على اشخاص اخرين يشتبه بمشاركتهم بالسطو.