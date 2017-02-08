قوات من شرطة الاحتلال تحاصر ام الحيران وتتاهب للهدم

النقب/PNN- تحاصر قوات معززة من شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”، منذ ساعات، صباح اليوم الأربعاء، قرية أم الحيران بالنقب، وذلك تمهيدا لهدم البيوت المتنقلة التي تبرعت بها اللجان الشعبية في البلدات العربية، وكذلك هدم عدد من المنازل القائمة، وخيمة الاعتصام التي نصبت عقب هدم 12 منزلاً و8 منشآت زراعية واستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان.

وناشد رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران، رائد أبو القيعان قيادات لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب وكافة قيادات وكوادر الأحزاب والحركات الوطنية والإسلامية بالتوجه على الفور إلى أم الحيران من أجل منع الهدم القادم وتشريد المزيد من الأهالي.

وذكر أبو القيعان، ان قوات من الشرطة ترافقها الجرافات تحاصر القرية وذلك لتنفيذ عملية هدم جديدة بحق المنازل، إضافة لهدم المنزلين المتنقلين وخيمة الاعتصام، قائلا إن “السلطات الإسرائيلية تريد أن تتوغل أكثر بهدم منازلنا من أجل اقتلاعنا وتهجيرنا، وهي تواصل هجمتها الشرسة وغير الإنسانية علينا”.

وكان ضباط من وحدة “يوآف” في الشرطة الإسرائيلية، قد حضر مطلع الأسبوع الحالي إلى قرية أم الحيران، ضمن جولة تحضيرية بهدف هدم المنازل الجاهزة وخيمة الاعتصام وعدد من المنازل القائمة، حيث علق هدم وإخلاء للمنازل.