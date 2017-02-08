إنريكي ينتقد لاعبي برشلونة بعد مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة/PNN- اعترف لويس إنريكي، مدرب برشلونة، أن “الحظ” ابتسم لفريقه، أمام أتلتيكو مدريد، بعد التعادل (1-1) بملعب كامب نو، والذي ساهم في حصول البرسا، على بطاقة التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وانتقد إنريكي، خلال مؤتمر صحفي، عقب المباراة، أداء لاعبيه بمباراة الإياب بنصف النهائي، قائلاً: “وقف الحظ بجانبنا اليوم. لم نكن نستحق هذه النتيجة. لكن قياسًا لمسيرتنا طوال البطولة فنحن نستحق التواجد بالنهائي”.

وكان أتلتيكو مدريد، لعب مباراة رائعة أمام برشلونة، وفرض عليه التعادل (1-1) مع إضاعته ركلة جزاء، بالإضافة إلى عدم احتساب الحكم، هدفًا صحيحًا بداعي التسلل.

وساعد برشلونة في التأهل، فوزه في مباراة الذهاب على فيسنتي كالديرون، الأسبوع الماضي (2-1).

وأقرَّ المدرب أن “البرسا بحاجة لأن يظهر بصورة أفضل مما هو عليه اليوم”، رغم تأكيده على أهمية عدم التركيز على مباراة اليوم فقط.

وأوضح: “يسير الفريق على خط محدد، وبأجندة مضغوطة للغاية (11 مباراة منذ بداية العام). يجب أن نتمسك بالإيجابيات وهناك نواح إيجابية أكثر من السلبية”، مشيرًا إلى أنه سيحلل مباراة اليوم.

وعلى مستوى السلبيات، أبرز إنريكي الأداء السيء في الشوط الأول من اللقاء من جانب لاعبيه، حيث كشف أن البرسا لم يظهر خلال الشوط الأول على الصورة المعهودة، التي تجعله يتأهل لنهائي كأس الملك.

أما على صعيد الجوانب الإيجابية، فقد احتفى إنريكي بوصول فريقه للمرة الرابعة على التوالي إلى نهائي البطولة.