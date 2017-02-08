فيليب لام يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

وأكد لام أنه لن ينضم إلى فريق إدارة النادي البافاري والأكثر نجاحًا في ألمانيا.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، ذكرت الأسبوع الماضي، أن قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، حسم موقفه من الاستمرار في الملاعب.

وأشارت إلى لام صاحب الـ33 عامًا، قرر الاعتزال نهاية الموسم الحالي وعدم استكمال عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف 2018.

وخاض لام ما يقرب من 500 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 70 آخرين، كما توج بـ19 بطولة مع بايرن أبرزهم البوندسيجا (7 مرات) وكأس ألمانيا (6 مرات) ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وقال لام: “أبلغت قادة النادي بأنني سأتوقف عن لعب كرة القدم في نهاية هذا الموسم”.

كما أوضح أنه لن يتولى منصب مدير رياضي لدى النادي، وهو الأمر الذي كان الكثيرون يعتقدون أنه سيفعله بعد اعتزاله.