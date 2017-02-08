نادال يكشف حلمه المستقبلي بشأن ريال مدريد

مدريد/PNN- كشف الإسباني رافائيل نادال، نجم التنس الشهير والمصنف التاسع عالميا، رغبته في أن يصبح رئيسًا لنادي ريال مدريد في يوم من الأيام.

ويعد رافائيل من المشجعين البارزين لريال مدريد، رغم أن عمه ميجيل أنخيل نادال هو مدافع سابق للغريم التقليدي برشلونة.

وقال نادل، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إذا كنت تسألني عن رغبتي في تولي رئاسة ريال مدريد، فبالطبع أود، لما لا؟”.

وأشاد نادال، برئيس ريال مدريد الحالي، فلورنتينو بيريز، موضحًا: “نحن في وضع جيد جدًا، لدينا رئيس نادٍ عظيم في الوقت الحالي”.

وتابع وصيف بطولة أستراليا المفتوحة: “لا أعتقد أن ريال مدريد بحاجة لي، ولكن نحن لا نعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل”.

المصدر: كووورة.