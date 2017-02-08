وقالت صحيفة “الكونفيديسيال” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن النادي الإسباني، سيحصل بموجب هذه الصفقة على 500 مليون يورو.

وتسيطر الشركة المذكورة على ربع الأنشطة التسويقية للكرة الأمريكية، بالإضافة لامتلاكها للحقوق الحصرية للدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويعتبر الموقع الرسمي لريال مدريد، على الإنترنت، هو الموقع الأكثر مشاهدة، والأكثر استقبالاً للزائرين بالعالم، حيث بلغت تسجيلات الانضمام للموقع مليون و350 ألف مستخدم، وهو الرقم الذي يمثل 4 أضعاف عدد مستخدمي موقع برشلونة.

وبعد إتمام هذه الصفقة، سيعود ريال مدريد ليصبح أغنى نادٍ بالعالم، وهو المركز، الذي حافظ عليه طوال 11 عامًا، قبل أن يقتنصه منه مانشستر يونايتد هذا العام، يليه برشلونة، الذي تفوق على ريال مدريد، بفارق طفيف.

وستعزز هذه الصفقة الضخمة، من موقف بيريز، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي، نهاية الموسم الجاري.