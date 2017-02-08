الشاعر لPNN: الاحتلال يقتحم تقوع ويسير دوريات بالبلدة ويحول احد منازلها لثكنة عسكرية

بيت لحم/PNN/ واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدافها لبلدة تقوع الى الشرق من مدينة بيت لحم حيث نفذ جيش الاحتلال اقتحاما للبلدة مع ساعات الصباح الباكر وداهم عدد من المنازل بالقرية.

وقال الزميل الصحفي موسى الشاعر في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مع ساعات الصباح الاولى بشكل استفزازي وجابت شوارع البلدة وصولا الى منطقة الشرفة حيث نصبت نقطة عسكرية في منزل شقيقه تيسير الشاعر.

واوضح الشاعر ان قوات الاحتلال اقتحمت البيت الغير ماهول حيث انه تحت البناء وقامت بتحويله الى ثكنة عسكرية حيث تم نصب خيم و وضع سواتر وشوادر عسكرية على شرفات وشبابيك المنزل .

وطالب الشاعر الجهات الحقوقية الدولية والمحلية والجهات الرسمية الفلسطينية على العمل من اجل اخراج قوات الاحتلال من منزل شقيقه مشيرا الى ان وجود قوات الاحتلال وسط بلدة تقوع سيؤدي الى تصاعد الاوضاع وتوتيرها بشكل اكبر مما هي عليه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة تقوع مرتين فجر اليوم وسيرت دوريات باتجاة دار الشاعر بجانب سوبر ماركت فؤاد الشاعر ثم انسحبت دوريتين وناقلة الى جهة خربة الدير مع بقاء جنود مشاة في المكان وقاموا باعتلاء اسطح المنازل.

يشار الى ان بلدة تقوع تتعرض لاستهداف كبير من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة حيث يقوم جيش الاحتلال باستهداف البلدة وشبانها من خلال عمليات اقتحام متواصلة بحجة القاء الحجارة على سيارات المستوطنين كان ابشعها قيام قوات الاحتلال باعدام الشاب قصي العمور قبل نحو اسبوعان.