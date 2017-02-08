جرافات الاحتلال تهدم مبنى قيد الإنشاء في بيت حنينا بالقدس المحتلة

القدس/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بناية سكنية قيد الانشاء في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وبحسب المصادر المحلية جرافات بلدية الاحتلال بالقدس هدمت البناية المملوكة للمواطن أيمن أبو ارميلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت جرافات الاحتلال برفقة قوات من الشرطة اقتحمت منطقة “تل الفول” في حي بيت حنينا، وشرعت بمحاصرة بناية سكنية قيد الإنشاء وباشرت بهدمها، علما أن البناية قائمة منذ عدة سنوات وبأمر من بلدية الاحتلال تم وقف بنائها.

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت بالأمس مبنى في بلدة بيت حنينا قرب مسجد البلدة، بذريعة البناء غير المرخص.