الارصاد لـPNN: البلاد تتاثر بمنخفض جوي عميق بداية الاسبوع المقبل

بيت لحم/ PNN- توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، ان تتاثر البلاد بمنخفض جوي عميق بداية الأسبوع القادم.

وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد في حديثه لشبكة فلسطين الاخبارية PNN: أن البلاد تتاثر بمنخفض جوي عميق بداية الأسبوع القادم، ويبدأ من صباح يوم الاحد ويستمر لثلاثة ايام حتى مساء الثلاثاء.

وأضاف أبو أسعد أن المنخفض نهاية هذا الاسبوع سيكون محدود وستكون الاجواء غائمة الى صافية احياناً، وغداً الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تنخفض عن اليوم حوالي 4 درجات وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وأكد أن الاحد المقبل تكون الاجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وأمطار خفيفة متوقعة، حيث ويبدأ المنخفض الجوي من يوم الأحد المقبل ويستمر ليوم الثلاثاء على مختلف المناطق.