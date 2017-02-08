تيسير خالد: يحتقرون القضاء في بلادهم ويحترمونه ويراهنون عليه في اسرائيل

رام الله/PNN- علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، على موقف الادارة الاميركية من قانون التسويات الاستيطاني ، الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مؤخرا بالقراءتين الثانية والثالثة قائلا بأن المسؤولين في هذه الادارة يحتقرون القضاء في بلادهم وتحترمونه ويراهنون عليه في اسرائيل

وأضاف : غريب أمر الرئيس دونالد ترامب والمسؤولين في إدارته ، ففي الوقت الذي وصف فيه ترامب قبل اسبوع واحد فقط قرار القاضي الذي أوقف منع اللاجئين والمسلمين من سبع دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سخيف وسيتم التغلب عليه ، جاء موقف مسؤول كبير في إدارته يدعو الى السخرية في في تعليقه على قرار الكنيست الاسرائيلي إضفاء الشرعية على نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية

وصرح ذلك المسؤول الكبير ، الذي اشترط عدم نشر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن ‘الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما وأنه من المرجح أن يعاد النظر في قانون إضفاء الشرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة ، وأن الإدارة ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر هذه المحاكم ذات الصلة حكمها .