مراسل PNN:استشهاد مسن بعد دهسه من قبل مستوطن على شارع 60 قرب الخضر ببيت لحم

بيت لحم/PNN/ استشهد مسن فلسطيني ظهر اليوم الاربعاء بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة مستوطن اسرائيلي وفق ما افادت مصادر محلية فلسطينية في نبا اولي.

واشارت المصادر ان المسن سليمان حماد محمد حماد 81 عام بعد تعرضه للدهس قرب بلدة الخضر .

وقالت المصادر لمراسل شبكة PNN ان احد المزارعين وهو مسن تعرض للدهس على الشارع الالتفافي من قبل مستوطن اسرائيلي مما ادى الى اصابته بجروح وصفت بالخطيرة فيما يجري الان فحص الخلفية فيما اذا كانت عملية دهس مقصودة ام حادث سير.

من جهتها ادعت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري ان حادث سير دامي تخللة اصطدام سيارة تجارية اسرائيلية وحمار على ظهرة مواطن فلسطيني مما اسفر عن مصرع الفلسطيني من السكان بالمنطقة هناك في المكان.

وادعت المتحدثة باسم الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات .

ملاحظة : الصورة من الارشيف ولا علاقة لها بالدهس اليوم