محكمة الاحتلال تصدر احكاماً بحقّ أسرى

رام الله/PNN- أصدرت محكمة الاحتلال في “سالم” أحكاماً بالسّجن الفعلي والغرامات المالية بحقّ عدد من الأسرى.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن المحكمة أصدرت حكماً بحقّ الأسير زياد حنني بالسّجن لـ(30 شهراً) وغرامة مالية بقيمة (4000 شيكل).

وأصدرت حكمين بحقّ الأسيرين محمد وضاح عوادة بالسّجن لـ(20 شهراً) وغرامة بقيمة (6000 شيكل)، وبنفس المدّة على الأسير يزن السّايح، ترافقها غرامة بقيمة (2000 شيكل).

كما وحكمت على الأسيرين إيهاب خالد برهم وأحمد جعاريم بالسّجن لـ(12 شهراً) وغرامة بقيمة (1000 شيكل) على كل منهما.