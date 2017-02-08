القسام: تلقينا عروضا إسرائيلية لإجراء صفقة تبادل جديدة

غزة/PNN – نقلت قناة الجزيرة عن كتائب القسام اليوم الاربعاء، قولها إنها تلقت عروضا اسرائيلية عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.

وأضافت الكتائب ان الصيغة التي قدمتها إسرائيل لا ترقى للحد الأدنى من مطالبها.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد افادت قبل ايام بأن السلطات الاسرائيلية قدمت عرضا لحماس يقضي بتسهيلات اقتصادية ومشاريع لقطاع غزة مقابل الافراج عن الجنود الاسرى لدى كتائب القسام.

وكشف موقع “وللا” العبري، قبل يومين عن أن حكومة الاحتلال، تدرس التخفيف عن قطاع غزة اقتصاديا شرط إعادة الجنود.

وقال الموقع العبري، إن حكومة الاحتلال قدمت العرض لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن طريق وسطاء أجانب.

وذكر الموقع أن العرض المقدم من حكومة الاحتلال يشمل إقامة منطقة صناعية، وإدخال عمال لـ”إسرائيل” من القطاع، وإقامة منطقة تجارية في شمال سيناء و توسعة معبر كرم ابو سالم، وحل لمشاكل الكهرباء و الماء في القطاع، وذلك مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال من نهجها القمعي تجاه الاسرى الفلسطينيين، ترجمةً للقرارات التي طرحت خلال العام 2016، واستهدفت ايقاع اقصى العقوبات على الاسرى، حتى وصل الامر حد طرح قوانين تقضي بإعدام الاسرى المتهمين بقتل اسرائيليين.

الا ان ممارسات اسرائيل التصعيدية ضد الاسرى الفلسطينيين، وتحديدا اسرى حركة حماس، تأتي في اطار استخدامهم كورقة ضغط تلزم قيادتهم بالكشف عن مصير جنودها-او جثثهم- المحتجزة لدى حماس، او القبول بصفقة لتبادل الأسرى.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة “حماس”، إنها تلقت عروضا إسرائيلية عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.

وأوضحت الكتائب في تصريح لقناة الجزيرة، الأربعاء، أن “الصيغة التي قدمتها “إسرائيل” لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبنا”.

وأعلنت القسام، في مطلع نيسان/أبريل الماضي، لأول مرة، عن وجود “أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها”، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتًا.

وترفض حركة “حماس”، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” أعلن في 20 تموز/يوليو 2014 إبان العدوان على غزة، عن أسر الجندي آرون شاؤول أثناء التصدي لتوغل بري إسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب الصهيونية (بدأت في 8 يوليو/تموز 2014 وانتهت في 26 أغسطس/آب من العام نفسه) هما “آرون شاؤول”، و”هدار جولدن”، لكن وزارة الحرب عادت وصنفتهما، مؤخرا، على أنهما “مفقودان وأسيران”.