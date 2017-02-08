المنظمة العربية للإدارات الانتخابية تعقد اجتماعها العام

رام الله/PNN- عقدت المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اجتماع الجمعية العامة الثاني، يوم أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب محمد شفيق صرصار رئيسا للمنظمة لهذه الدورة ومدتها سنتان، وتم أيضا انتخاب مكتب تنفيذي للمنظمة مكون من المهندس هشام كحيل من لجنة الانتخابات المركزية-فلسطين والدكتور زهير ابو فارس من الأردن وحكيم بالخير من ليبيا.

وكما وسينظم على هامش الاجتماع المنعقد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة البندقية (هيئة فنيس) خلال الفترة ما بين (8-9) شباط (فبراير) ورشة عمل إقليمية بعنوان “استقلالية الإدارات الانتخابية العربية: بين المفهوم والممارسة”.

يذكر أن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية هي مؤسسة إقليمية تضم عدداً من لجان الانتخابات في الدول العربية من بينها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.